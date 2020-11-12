СМИ: Трамп намерен запустить цифровое СМИ, которое будет конкурентом Fox News

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания цифровой медиакомпании, которая составила бы конкуренцию телекомпании Fox News. Об этом сообщил в четверг портал Axios .

"Он планирует сокрушить Fox. В этом нет сомнений", - заявил один из источников Axios.

Как отмечает портал, по мнению некоторых советников республиканца, телекомпания допустила ошибку, в ночь выборов раньше всех спрогнозировав победу демократа Джозефа Байдена в штате Аризона. Эти действия Fox News вызвали недовольство Трампа.

Как поясняет портал, создание кабельного телеканала было бы трудоемким и дорогостоящим процессом, на фоне чего Трамп рассматривает возможность запуска цифрового канала, который вел бы трансляции онлайн.

Из числа ведущих американских СМИ именно придерживающаяся консервативных взглядов Fox News симпатизирует Трампу. Сам президент регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам. Однако в последнее время Трамп часто негативно отзывается о телекомпании, говоря, что она "сильно изменилась".