"Я не пророссийский, а промолдавский политик". Политический путь Игоря Додона

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон поборется в предстоящем в воскресенье втором туре выборов главы государства за новый мандат с кандидатом от оппозиционной Партии Действия и справедливости Майей Санду, которая пользуется репутацией прозападного политика и выступает за сближение с Румынией с перспективой вхождения в ЕС и НАТО. Додон, наоборот, убежден, что в интересах страны проводить взвешенную внешнюю политику, сотрудничая как с Востоком, так и с Западом.

"Основной своей задачей на новый срок я считаю вывод страны из затяжного кризиса, связанного с провальным десятилетним правлением коалиции проевропейских партий, который сопровождался коррупционными и политическими скандалами, грубыми нарушениями законов и привел к установлению олигархического режима Владимира Плахотнюка, свергнутого нами в прошлом году при поддержке ЕС, России и США, - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС. - Нужно сделать все, чтобы этот режим, который подмял у нас под себя государственные структуры и юстицию, больше не вернулся к власти. Важно укрепить прописанный в конституции нейтралитет, межнациональный мир, обеспечить политическое урегулирование приднестровского конфликта и воссоединение страны". По его словам, решить эти и другие проблемы страны невозможно без тесного сотрудничества с Россией.

Семья и традиционные ценности

Пятый президент Молдавии родился в 1975 году в небольшом селе Садова в центральной части страны. Его мать работала учителем в школе, отец, который несколько лет назад умер, трудился в местном агрохозяйстве. В школе будущий глава государства, по воспоминаниям одноклассников и учителей, выделялся примерной учебой. Со своей будущей супругой Галиной познакомился в студенческие годы - они вместе учились в аграрном университете. У них трое сыновей - Влад, которому 18 лет, Богдан - 13 лет и Николай - 6 лет.

По признанию президента, супруга всегда была его главной помощницей и опорой. Финансист по специальности она много сделала для создания благотворительного фонда Первой леди "От души", который оказал помощь большому числу граждан Молдавии, в первую очередь малоимущим пенсионерам, многодетным семьям. Вдвоем они появляются на публичных мероприятиях, часто посещают церковь. Однако в одном из немногих интервью Галина рассказала, что никогда не стремилась к публичности, но вынуждена часто следовать за мужем и чувствует свою ответственность. По ее словам, в семье говорят на двух языках - на молдавском и русском, но редко обсуждают политические темы. Несмотря на большую занятость, президент старается проводить время с сыновьями, часто навещает родителей, любит рыбачить, часто всей семьей. Другое его увлечение - шахматы, в 2011 году его выбрали президентом Шахматной Федерации.

Первый опыт в политике

Свою профессиональную деятельность Додон начал в 1997 году на Фондовой бирже Молдавии, где до 2001 года работал ведущим специалистом, возглавлял Национальный депозитарий ценных бумаг, был заместителем председателя Универсальной товарной биржи страны. Получив три высших образования, а к 27 годам и ученую степень доктора экономических наук, политическую карьеру начал в экономической сфере. В 2005 году он стал заместителем министра экономики, а спустя год президент Владимир Воронин, лидер правящей тогда Партии коммунистов, назначил его министром. Эту должность Додон занимал до 2008 года, после чего стал первым вице-премьером в правительстве Зинаиды Гречаный. По его словам, в этот период он был не столько политиком, сколько технократом.

Однако уже в 2009 году его избирают депутатом парламента от Партии коммунистов. Но в ее ряды он вступил только через год, когда коммунисты ушли в оппозицию после устроенных сторонниками проевропейских партий беспорядков в Кишиневе, в ходе которых были разгромлены и подожжены парламент и резиденция президента. Его имя тогда фигурировало среди кандидатов в премьеры, а также среди возможных преемников Воронина у руля партии. Однако на фоне разногласий, возникших между боровшимися за лидерство различными группировками в руководстве коммунистов, в 2011 году он вместе с Гречаный покидает партию. И начинает самостоятельную политическую карьеру, возглавив внепарламентскую Партию социалистов (ПСРМ), рейтинг которой в то время колебался в рамках арифметической погрешности.

Лидер социалистов

Старт нового политического проекта получился более чем удачным - уже на следующих выборах в 2014 году социалисты сформировали самую многочисленную фракцию в парламенте, став крупнейшей оппозиционной силой в стране. Успех партии во многом обеспечила политическая позиция Додона, который жестко критиковал погрязшую в коррупционных и политических скандалах и грубых нарушениях законов проевропейскую власть.

Летом 2015 года в Молдавии разразился коррупционный скандал, связанный с причастностью властей к хищению из банковской системы около €1 млрд. Он спровоцировал акции протеста оппозиции, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Додон совместно с лидерами Платформы "Достоинство и правда" Андреем Нэстасе и главой "Нашей партии" Ренато Усатым возглавил протесты, координировал их, выступая одним из ведущих лидеров оппозиции на переговорах с представителями власти. Позже к ним присоединилась и Санду, потерявшая после отставки очередного правительства пост министра образования и учредившая свою партию. Однако после того, как сформированный олигархом Плахотнюком новый кабинет поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, проевропейские политики отказались от дальнейших протестных действий, и они пошли на спад.

На посту лидера социалистов Додон последовательно выступал за восстановление отношений с Россией, которые охладели после того как правительство Молдавии подписало соглашение об ассоциации с ЕС. Из-за этого проевропейские оппоненты повесили на него клише "пророссийский". Он с этим не согласен. "Я не пророссийский и не прозападный, а промолдавский политик, сторонник нашей государственности. Я считаю, что самое главное - соблюдать интересы собственной страны. Но у нас много проблем, которые можно решить только вместе с Россией", - возразил он, отметив также, что является сторонником запрета партий, которые выступают за ликвидацию молдавского государства и ее объединение с Румынией.

По мнению Додона, Молдавия - одна из немногих стран, имеющая возможность экспортировать и на Восток, и на Запад большинство товаров в свободном режиме, без таможенных пошлин, что стало возможным благодаря соглашениям, подписанным в рамках СНГ и ЕС. Чтобы успешнее реализовать эти возможности, став президентом, он подписал меморандум о сотрудничестве Молдавии с Евразийского экономического союзом, после чего республика получила статуса наблюдателя в организации.

Избрание президентом и изгнание олигарха

В 2016 году Додон побеждает на всенародных выборах президента Санду, которая выступила единым кандидатом от проевропейской оппозиции. После чего он складывает с себя полномочия председателя ПСРМ, главой которой выбирают Гречаный, но остается неформальным лидером партии. С первым официальным визитом после избрания он по приглашению Владимира Путина отправляется в Москву. Этот визит стал первым визитом главы Молдавии в Россию за 9 лет. В ходе последующих переговоров российским лидером было принято решение о расширении молдавского экспорта в Россию, амнистии для трудовых мигрантов из Молдавии, обсуждена проблематика приднестровского урегулирования, другие важные для страны вопросы.

В первые три года на посту президента Додон столкнулся с жестким сопротивлением правящей проевропейской коалиции в парламенте и сформированного ей правительства, которое контролировал ставший лидером правящей Демократической партии Плахотнюк. Для этого олигарх скупил депутатов в парламенте, подмял под себя правоохранительную систему, юстицию. Подконтрольный ему Конституционный суд неоднократно временно отстранял Додона от власти, когда тот отказывался подписывать законы и назначения парламента и правительства, среди которых были документы, направленные на расширение сотрудничества страны с НАТО, ограничения вещания российских телеканалов, другие решения, направленные на ухудшение отношений с Россией.

Чтобы отстранить олигарха от власти, социалисты, получившие на выборах прошлого года 35 из 101 мандата в парламенте, пошли на союз с блоком проевропейских партий Аcum ("Сейчас"), взгляды с которыми не совпадают по ключевым вопросам. Лидер блока Санду получила пост премьера и практически все посты в правительстве. Но Плахотнюк через КС объявил президента, парламент и ее кабинет вне закона, приказав прокурорам готовить аресты. Однако после того как в поддержку новой власти выступили Брюссель, Вашингтон и Москва, олигарх, после короткой беседы с американским послом Дереком Хагеном, сбежал из страны в США, где объявил об уходе с поста лидера партии.

Выборы на фоне кризиса

После исчезновения общего врага коалиция прогнозируемо распалась. За неимением других партнеров социалисты, контролирующие 37 из 101 мандата в парламенте, пошли на союз с демократами, заявившими об очищении от наследия олигарха. Таким образом, только к концу прошлого года Додону удалось сформировать кабинет Иона Кику, с которым у главы государства наладилось полноценное сотрудничество. Однако через пару месяцев грянула пандемия и сопутствующий экономический кризис, жестокая засуха. В страну стало поступать все меньше средств от трудовых мигрантов, многие из которых, потеряв работу, вынуждены возвращаться на родину.

Положение усугубила сопровождающаяся политическими передрягами президентская кампания, в ходе которой выяснилось, что созданный Плахотнюком коррупционный спрут жив. В парламенте, правительстве, судах, прокуратуре, СМИ, неправительственных организациях, остались ставленники олигарха. Их действия по развалу Демпартии под лозунгами "свержения Додона" и "возвращения страны к европейским ценностям" привели к тому, что правительство Кику вновь лишилось поддержки правящего большинства.

В этой ситуации Додон заявил, что намерен добиваться для президента дополнительных полномочий, чтобы вывести страну из затяжного кризиса. По его словам, для этого необходима тщательно продуманная конституционная реформа, которой уже занимается специально созданная им комиссия. "Если парламент не поддержит предложенные комиссией поправки, мы выйдем с ними на конституционный референдум", - пообещал он.