Помпео назвал безумием возможность возвращения США к соблюдению ядерной сделки с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал безумной мысль о возвращении США к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Безумием было бы считать, что кто-то вернется к этой сделке, которая допускает для иранцев прямой путь к обладанию ядерным оружием, с помощью которого они бы терроризировали весь мир", - заявил Помпео в четверг в интервью радиопрограмме The Hugh Hewitt Show.

На вопрос о том, видит ли он в будущем возможность нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном, госсекретарь заявил, что "подходящее время для нормализации наступит тогда, когда Иран будет соблюдать базовые правила и его поведение будет соответствовать тому поведению, какого мы ожидаем от любой страны".

СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции.