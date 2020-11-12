Сенатор Грэм обещал $1 млн двум республиканцам из Джорджии на ключевые перевыборы в Сенат

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Северная Каролина) обещал пожертвовать $1 млн двум своим однопартийцам, от переизбрания которых зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Об этом Грэм сообщил в четверг в эфире телеканала Fox News .

По словам Грэма, который победил на перевыборах в штате Южная Каролина своего соперника от Демократической партии Джейми Харрисона, щедрое пожертвование предназначено сенаторам-республиканцам Дэвиду Пердью и Келли Леффлер. Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок оспаривают места этих республиканцев в Сенате в ходе второго тура выборов в Джорджии 5 января 2021 года. "Я собираюсь пожертвовать $1 млн сенаторам Леффлер и Пердью из фонда своей избирательной кампании, для того чтобы у них были ресурсы на противостояние цунами либеральных денег", - отметил законодатель.

По данным Fox News, Республиканская партия по итогам всеобщих выборов доводит свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться 5 января во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два сенатских мандата. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник был единогласно переизбран, глава демократического меньшинства Чак Шумер также сохранил свои полномочия.

По данным Fox News и других СМИ, Демократическая партия обеспечила себе большинство в Палате представителей Конгресса США. Демократы получили в нижней палате как минимум 218 мест, гарантирующих им большинство. У республиканцев пока 202 места.

3 ноября американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока официально не определен, хотя американские СМИ уже отдали победу кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. Чтобы стать избранным президентом, кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов членов коллегии выборщиков.