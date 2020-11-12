В Нидерландах задержали подозреваемого в обстреле посольства Саудовской Аравии в Гааге

ГААГА, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала 40-летнего мужчину в рамках расследования обстрела посольства Саудовской Аравии в Гааге. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении правоохранительных органов.

"Полиция задержала 40-летнего мужчину из города Зутермер <...> Он подозревается в причастности к инциденту со стрельбой у здания посольства Саудовской Аравии", - отмечается в документе.

Ранее полиция Нидерландов сообщила, что правоохранительные органы получили информацию о стрельбе в четверг утром у здания, где располагается посольство Саудовской Аравии в Гааге. Нидерландская газета De Telegraaf опубликовала фотографии, на которых, предположительно, видны пулевые отверстия в одном из окон здания.

Власти Саудовской Аравии выступили с резким осуждением инцидента. В дипмиссии королевства отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.