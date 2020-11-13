Президентом Молдавии впервые может стать женщина. Что мы знаем о Майе Санду

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду в предстоящем в воскресенье втором туре президентских выборов будет бороться с действующим главой республики Игорем Додоном. Оба кандидата уже встречались на выборах 2016 года, когда Додон одержал над ней верх. На этот раз в первом туре 1 ноября Санду обошла действующего президента на 3,5 п.п., прежде всего за счет мобилизации молдавских мигрантов в западных странах.

В своей предвыборной программе Санду сделала упор на сближение с Евросоюзом, развитие экономики при поддержке западных фондов, а также жесткую борьбу с коррупцией. Она также заверила, что будет стремиться выстраивать "хорошие отношения с Россией, на базе национальных интересов Молдавии".

"У нас большая повестка. Руководители Молдовы должны обеспечить хорошие условия для наших граждан, работающих в России. Мы должны найти устойчивые решения по открытию экспорта в Россию. Необходим и серьезный, системный диалог по урегулированию приднестровского конфликта, с участием основных игроков", - говорит Санду. По ее словам, необходим также "серьезный диалог" с Москвой о выводе российских военных с левого берега Днестра.

Профессиональная карьера

Санду родилась в 1972 году в селе Рисипень на севере Молдавии. Она окончила Академию экономического образования и Академию госуправления при президенте Молдавии, а также Школу государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди. Работала в государственных учреждениях, сотрудничавших с ЕС, Всемирным банком, ООН и другими международными организациями, занимала пост советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. Говорит на четырех языках - румынском, английском, русском и испанском.

В Молдавию из США Санду вернулась, получив в 2012 году предложение занять пост министра просвещения в правительстве Влада Филата, которое сформировала тогда правящая коалиция проевропейских партий. На этом посту она получила широкую известность благодаря жестким реформам в сфере образования. Правила сдачи выпускных экзаменов в школах были ужесточены настолько, что несколько лет их стабильно проваливала половина учащихся. Нововведения вызвали много критики, в стране прошли акции протеста родителей и преподавателей, проблему обсуждали даже в парламенте, но никаких послаблений школьникам не сделали, а Санду получила репутацию решительного реформиста и борца с коррупцией.

При Санду русский, который имеет в Молдавии статус языка межнационального общения, был исключен из обязательных предметов в школах, его стали преподавать факультативно. Сегодня Санду критикуют за закрытие в целях оптимизации расходов многих сельских школ, что повлекло опустение в этих населенных пунктах.

Летом 2015 года стало известно о причастности властей к хищению из банков страны €1 миллиарда. Коррупционный скандал спровоцировал падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. По обвинению в коррупции был арестован и осужден экс-премьер Филат, страну захлестнули протесты. Демонстрантов возглавили лидеры оппозиционных "Платформы Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, "Нашей партии" Ренато Усатый и Игорь Додон, возглавлявший Партию социалистов Республики Молдова. Позже к ним присоединилась и Санду, которая потеряла пост министра и объявила о создании собственной партии. Однако после того, как сформированный молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком новый кабинет поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, протесты пошли на убыль.

На посту премьера

На президентских выборах 2016 года Санду выступила единым кандидатом от проевропейских сил, для чего Нэстасе снял свою кандидатуру в ее пользу. Однако пройдя во второй тур, она проиграла Додону с разницей в 4 п.п.

К парламентским выборам 2019 года Санду и Нэстасе объединили усилия, создав избирательный блок Acum ("Сейчас"). Получив 26 из 101 мандата в парламенте, они вместе с поддерживающими Додона 37 депутатами от ПСРМ выступили против Плахотнюка, который контролировал парламент, скупая депутатов, а также правительство и юстицию. В том году в Молдавии произошел очередной политический кризис, когда сторонники Плахотнюка при содействии Конституционного суда отказались сдавать полномочия, и в стране образовалось двоевластие.

Когда в поддержку новой власти выступили Брюссель, Вашингтон и Москва, Плахотнюк бежал из страны в Майями после беседы с послом США Дереком Хоганом. В Молдавии его обвинили в масштабных хищениях, создании криминальной группы и коррупции. Был выдан ордер на его арест, но запросы на выдачу олигарха, направленные американским властям, были отклонены.

Заняв пост премьера в июне 2019 года, Санду пообещала победить коррупцию, проводить политику евроинтеграции и поддерживать конструктивные отношения с Россией. Однако несмотря на приглашение, с визитом в Москву она так и не поехала. Одним из первых резонансных решений нового премьера было учреждение Дня памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов и траура 23 августа, а также 24 августа, когда Молдавия празднует День освобождения от фашизма.

По ее словам, этим документом проевропейское правительство заложило базу для "национального примирения", однако документ был заблокирован президентом страны Игорем Додоном, под патронатом которого 24 августа в Молдавии проходят торжества в честь победы над фашизмом. Проевропейские политики в Молдавии стараются также препятствовать торжествам в Молдавии 9 мая.

Отвечая на вопросы корреспондента ТАСС в ходе избирательной кампании Санду заверила, что не планирует блокировать День Победы, который широко отмечают по всей стране.

После исчезновения общего врага в лице Плахотнюка коалиция социалистов и Acum, взгляды которых и прежде не совпадали по ключевым вопросам, прогнозируемо распалась. Поводом для этого стало решение премьера возложить на себя полномочия по утверждению нового Генерального прокурора. Процедура вступления в силу закона, который кабинет утвердил под свою ответственность, была заблокирована парламентом. Согласно местным законам, в этом случае премьер уходит в отставку, что и сделала Санду в ноябре 2019 года, пробыв таким образом во главе правительства Молдавии всего пять месяцев.

В борьбе за пост президента

На президентских выборах в 2020 году партия Санду вновь выдвинула ее кандидатуру. "Чтобы очистить парламент, нам нужен и честный президент. Нам нужен президент, который не назначает коррумпированных и скомпрометировавших себя людей судьями. Нам нужен президент, который объединяет общество, подает пример другим, который уважает людей", - заявила она.

Ее выдвижение вызвало критику со стороны бывшего партнера по коалиции Нэстасе, который рассчитывал на взаимность, полагая, что на этот раз уже он станет единым кандидатом на этот пост от проевропейской оппозиции. Жестко боролись с ней за симпатии правого электората и другие политики, представляющие традиционные парламентские партии. На левом фланге ее кампанию по борьбе с коррупцией назвали популистской и обвинили в сотрудничестве с Джорджем Соросом, которого часто обвиняют в спонсировании "цветных революций" в странах Восточной Европы.

Тем не менее, после успеха в первом туре в поддержку Санду вынуждены были высказаться и провалившийся в первом туре Нэстасе и остальные проевропейские политики. Однако семи процентов, которые они набрали в совокупности, мало для победы.

И в этой ситуации она попыталась договориться о поддержке с занявшим третье место лидером "Нашей партии" Ренато Усатым, которого в своих выступлениях по телевидению она называла не иначе как "бандитом" и зареклась никогда не иметь с ним общих дел. Однако избиратели "Нашей партии" представляют левый электорат, имеющий определенный набор ценностей, среди которых православие, институт семьи, дружественные отношения с Россией, и они вряд ли поймут его союз с проевропейским политиком. В итоге Усатый посоветовал голосовавшим за него в первом туре избирателям бойкотировать второй тур выборов.

Проблемы не решатся

Нынешний год в Молдавии выдался непростым. Едва закончилась серия политических потрясений, связанных с наследием олигархического режима, как грянула пандемия, сопутствующий экономический кризис.

Многие сторонники Санду на выборах верят в ее обещания, что после ее избрания президентом жизнь в стране наладится. Но это далеко не так. Молдавия - парламентская республика и президент почти все свои решения согласует с депутатами парламента, где сторонники Санду не имеют решающего большинства. Сформировать большинство и правительство ей будет непросто, как и распустить неугодный законодательный орган. Оппоненты Санду обращают внимание, что после 12 месяцев относительно слаженной работы парламента, правительства и администрации президента органы власти могут вновь скатиться к конфронтациям.