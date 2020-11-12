{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Официальный представитель Минобороны Армении подал в отставку

Арцрун Ованнисян отметил, что будет работать в научной сфере и посвятит свою жизнь делу воспитания молодого поколения

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, который в ежедневном режиме представлял сводки с линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, покинул свой пост. Заявление об этом он разместил в четверг на своей странице в Facebook.

"В ходе этой войны мои боевые действия проходили в четвертой плоскости - информационной. Как мне удалось провести свою войну, оценят время и профессионалы. Все делают ошибки. Сводки с линии фронта основывались на данных, представленных Генштабом Армении и Армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС). Я был уверен, что мы победим, потому что видел, как воюют мои боевые товарищи. 9 ноября я прекратил свою деятельность на этом посту", - написал Ованнисян. Он отметил, что будет работать в научной сфере и не собирается заниматься политикой, а посвятит свою жизнь делу образования и воспитания молодого поколения.

Теги
Армения
Выборы президента США - 2020
CNN: Трамп не признает поражения до итогов пересчета голосов в Джорджии
Крайний срок подведения итогов голосования в этом штате истечет 20 ноября
Читать полностью