Официальный представитель Минобороны Армении подал в отставку

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, который в ежедневном режиме представлял сводки с линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, покинул свой пост. Заявление об этом он разместил в четверг на своей странице в Facebook.

"В ходе этой войны мои боевые действия проходили в четвертой плоскости - информационной. Как мне удалось провести свою войну, оценят время и профессионалы. Все делают ошибки. Сводки с линии фронта основывались на данных, представленных Генштабом Армении и Армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС). Я был уверен, что мы победим, потому что видел, как воюют мои боевые товарищи. 9 ноября я прекратил свою деятельность на этом посту", - написал Ованнисян. Он отметил, что будет работать в научной сфере и не собирается заниматься политикой, а посвятит свою жизнь делу образования и воспитания молодого поколения.