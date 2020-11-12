CNN: Трамп не признает поражения до итогов пересчета голосов в Джорджии

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп не собирается признавать свое поражение на президентских выборах в США до завершения пересчета голосов в штате Джорджия 20 ноября. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на собственный источник.

По его данным, действующий президент страны не намерен предпринимать каких-либо официальных действий до завершения пересчета голосов, поданных на выборах в Джорджии. Крайний срок подведения итогов голосования в этом штате истечет 20 ноября. Не исключено, что Трамп дождется 23 ноября, когда власти штатов Мичиган и Пенсильвания обязаны подвести итоги голосования.

Как узнала CNN, республиканцев в Конгрессе в конфиденциальном порядке информировали, что период политической неопределенности продлится "не более еще одной недели".