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Выборы президента США - 2020

CNN: Трамп не признает поражения до итогов пересчета голосов в Джорджии

Крайний срок подведения итогов голосования в этом штате истечет 20 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп не собирается признавать свое поражение на президентских выборах в США до завершения пересчета голосов в штате Джорджия 20 ноября. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на собственный источник.

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По его данным, действующий президент страны не намерен предпринимать каких-либо официальных действий до завершения пересчета голосов, поданных на выборах в Джорджии. Крайний срок подведения итогов голосования в этом штате истечет 20 ноября. Не исключено, что Трамп дождется 23 ноября, когда власти штатов Мичиган и Пенсильвания обязаны подвести итоги голосования.

Как узнала CNN, республиканцев в Конгрессе в конфиденциальном порядке информировали, что период политической неопределенности продлится "не более еще одной недели".

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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