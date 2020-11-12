Трамп продлил на год санкции в связи с распространением оружия массового уничтожения

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие режима санкций в отношении иностранных граждан, а также стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

"Распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки по-прежнему представляет собой исключительную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - считает Трамп. "По этой причине объявленное исполнительным указом 12938 (от 1994 года - прим. ТАСС) чрезвычайное положение относительно распространения ОМУ и средств его доставки должно продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2020 года. <...> Я продлеваю на один год это чрезвычайное положение", - добавил глава вашингтонской администрации.

Указ 12938 был подписан 14 ноября 1994 года тогдашним президентом США Биллом Клинтоном. Согласно этому документу, санкции вводятся в отношении иностранных граждан, которые оказывали помощь в использовании, разработке, производстве и хранении ОМУ. Указ также позволяет налагать рестрикции в отношении государств, которые использовали или готовятся использовать, а также занимаются разработкой, производством, хранением и пытаются получить ОМУ в нарушение международного права.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.