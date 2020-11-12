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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Россия и Турция обсудят тактические детали соглашения по Карабаху 13 ноября

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика находится в центре урегулирования

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Представители России и Турции обсудят в пятницу тактические и технические детали соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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"Завтра делегация в расширенном составе приедет из России. Будут обсуждаться тактические и технические вопросы о том, кто где будет расположен и кто чем будет заниматься [в регионе]", - приводит его слова агентство Anadolu.

Кроме того, Акар отметил, что "Турция находится в центре урегулирования". "Мы и за столом переговоров, и на "земле". Ни о каком "свершившемся факте" речи не идет", - добавил глава МО республики.

Минобороны России в среду сообщило, что по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара был подписан Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет находиться на территории Азербайджана.

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АзербайджанАрменияТурцияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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