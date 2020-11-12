В ООН уверены, что институты США смогут обеспечить переход власти в стране

ООН, 12 ноября. /ТАСС/. ООН не сомневается в том, что властные институты США обеспечат спокойную передачу власти в стране. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы полностью верим в институты США", - сказал он, отвечая на вопрос, обеспокоена ли организация отсутствием подтверждения со стороны действующего президента США Дональда Трампа о готовности передачи власти избранному президенту Джозефу Байдену.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.