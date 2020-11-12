Глава МИД Армении обсудил с представителями стран Минской группы соглашение по Карабаху

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в разговоре с представителями стран Минской группы ОБСЕ - главами внешнеполитических ведомств России и Франции Сергеем Лавровым и Жан-Ив Ле Дрианом, а также заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом отметил, что подписанное соглашение о прекращении боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха не может считаться всеобъемлющим решением карабахского вопроса. Об этом сообщает официальный сайт МИД Армении.

"Министр обменялся мнениями о подписанном главами Армении, России и Азербайджана соглашении от 10 ноября и, как следствие этого, прекращении огня. Зограб Мнацаканян отметил, что подписанное соглашение направлено на прекращение огня и не может считаться всеобъемлющим решением карабахского вопроса", - говорится в сообщении.

Глава МИД Армении отметил, что необходимо исключить участие Турции в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, несмотря на то, что Анкара предпринимает шаги в этом направлении.

"Министр выразил серьезную озабоченность судьбой историко-культурного наследия Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), оставшегося на территории, оккупированной Азербайджаном", - говорится в сообщении. Собеседники отметили важность продолжения деятельности Минской группы ОБСЕ, как единственного международного посреднического формата.