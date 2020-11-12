Помпео призвал Минск к прекращению насилия по отношению к протестующим

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Вашингтон призывает Минск к немедленному прекращению применения насилия по отношению к протестующим, освобождению "политических заключенных" и конструктивному диалогу с Координационным советом белорусской оппозиции. Это следует из распространенного в четверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы вновь призываем белорусские власти немедленно прекратить все возрастающее применение насилия против мирных демонстрантов, освободить всех политических заключенных и других мирных протестующих, которые были задержаны, а также участвовать в содержательном диалоге с Координационным советом и гражданским обществом Белоруссии", - говорится в сообщении.

"США осуждают продолжающееся содержание под стражей политических заключенных в Белоруссии. Более ста политических заключенных находятся под стражей за реализацию своих прав <...> и основных свобод посредством участия в мирных протестах, призывов к свободным и справедливым выборам и поддержки национального диалога для прекращения продолжающегося кризиса", - считает шеф американской дипломатии.

"Эти политические заключенные сталкивались с суровыми и опасными для жизни условиями содержания, в том числе [были] заслуживающие доверия сообщения о [применении по отношению к ним] пыток", - утверждает Помпео.