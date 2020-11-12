СМИ: в Минске умер молодой человек, доставленный в больницу из Центрального РУВД

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Житель Минска Роман Бондаренко, доставленный минувшей ночью в Больницу скорой медицинской помощи из Центрального РУВД, куда он попал после инцидента в одном из столичных дворов, умер. Об этом сообщил в четверг белорусский портал tut.by со ссылкой на родственников умершего.

По данным портала, 31-летний Бондаренко поступил в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. Операция продлилась несколько часов, после чего он оставался в коме.

Накануне вечером в один из минских дворов, где находится известная среди участников протеста "Площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и стали снимать бело-красно-белые ленты. Как сообщали очевидцы, между ними и Бондаренко завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что "травмы получил во время драки". По данным портала, милиция проводит проверку случившегося. В МВД и Минздраве республики случившиеся пока не комментируют.

В свою очередь экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем телеграм-канале назвала Бондаренко "невинной жертвой бесчеловечной системы".

В настоящий момент, по данным портала, на "Площади перемен" собираются люди, которые в знак памяти зажигают свечи.