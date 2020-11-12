WSJ: два республиканца из Джорджии получили $32 млн на ключевые перевыборы в Сенат

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Национальный комитет Республиканской партии собрал за шесть дней $32 млн для двух сенаторов из штата Джорджия, от переизбрания которых зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal .

Эти средства предназначены республиканцам Дэвиду Пердью и Келли Леффлер. Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок оспаривают их места в Сенате в ходе второго тура выборов в Джорджии 5 января 2021 года. Газета в четверг обратилась в Национальный комитет Демократической партии, который отказался раскрыть размер средств, направленных Оссоффу и Уорноку на те же цели.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Северная Каролина) ранее в четверг в эфире телеканала Fox News пообещал пожертвовать $1 млн сенаторам Пердью и Леффлер.

По данным Fox News, Республиканская партия по итогам всеобщих выборов доводит свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться 5 января во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.

По данным Fox News и других СМИ, Демократическая партия обеспечила себе большинство в Палате представителей Конгресса США. Демократы получили в нижней палате как минимум 218 мест, гарантирующих им большинство. У республиканцев пока 202 места.

3 ноября американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока официально не определен, хотя американские СМИ уже отдали победу кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. Чтобы стать избранным президентом, кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов членов коллегии выборщиков.