Санду перечислила темы возможного разговора с Путиным

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Лидер проевропейской Партии действия и солидарности, экс-премьер Молдавии Майя Санду заявила, что в случае избрания президентом намерена вести переговоры с президентами России и других государств, исходя из интересов своей страны. Об этом она заявила в четверг в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Я буду встречаться и с президентом Румынии - [Клаусом] Йоханнисом, и Украины - [Владимиром] Зеленским, и с [президентом России Владимиром] Путиным. Я буду вести эти переговоры, исходя из интересов моих граждан, которые важны для меня. Когда разговариваешь в интересах своей страны, нечего стыдиться", - сказала Санду, заметив, что "не намерена просить чего-то персонально для себя". По ее словам, она хочет обсудить с российским лидером вопросы расширения молдавского экспорта и другие важные для своей страны проблемы.

"Я честный человек, у меня нет "скрытых повесток", и это сделает наши отношения предсказуемыми. Я что думаю, то и говорю", - пояснила она. Санду также рассказала, что Путин "пользуется в Молдавии популярностью". "Но здесь есть интересные вещи - по тем же опросам, российский президент популярен и среди тех, кто выступает за интеграцию Молдавии в ЕС. Такова реальность", - подытожила Санду.

ЦИК Молдавии признал прошедший 1 ноября первый тур выборов президента состоявшимся. Поскольку ни один из кандидатов по итогам первого тура выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур. В него вышли Санду (36,1% голосов) и действующий президент Игорь Додон (32,6%).