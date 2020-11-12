Демократы в Конгрессе США призвали республиканцев признать победу Байдена

"Результаты выборов не вызывают сомнений, - сказал Шумер на совместной с Пелоси пресс-конференции в Конгрессе. - Это не что иное, как истерика республиканцев, не что иное, как жалкое политическое представление для аудитории, состоящей лишь из одного человека: президента Дональда Трампа".

Сенатор призвал республиканцев "прекратить заниматься глупостями" и признать победу бывшего вице-президента. "Джо Байден победил. Теперь двигайтесь дальше и работайте с нами, чтобы урегулировать кризис COVID-19. <...> У нас нет времени на такие игры", - добавил Шумер, обвинив республиканцев в том, что те "намеренно ставят под сомнение исход выборов без какой-либо другой причины, кроме страха перед Дональдом Трампом".

По версии Пелоси, Республиканская партия "сейчас участвуют в цирке абсурда, отказываясь принимать реальность". Оба демократа указали на отсутствие какого-либо прогресса в переговорах с Белым домом по новому пакету мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Спикер считает, что республиканцам нужно перестать отрицать победу Байдена и переключить свое внимание на борьбу с усугубляющимися последствиями пандемии. "Очень жаль, что республиканцы решили, что не будут уважать волю народа. И позвольте мне сказать, похоже, что дом горит, а они просто отказываются поливать его водой", - заключила Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Лидеры демократов требуют от республиканцев поддержать их предложение о выделении $3,4 трлн на смягчение последствий распространения коронавируса.

Среди республиканцев на данный момент Байдена с победой поздравили бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, а ныне сенатор Митт Ромни (от штата Юта), сенаторы Сьюзан Коллинз (от штата Мэн), Лиза Мурковски (от штата Аляска), а также члены Палаты представителей Фрэнсис Руни (от штата Флорида), Уилл Херд (от штата Техас), Том Рид (от штата Нью-Йорк), Пол Митчелл (от штата Мичиган), Адам Кинзингер (от штата Иллинойс). Еще ряд других сенаторов-республиканцев указали на необходимость начать переходный процесс, который, по данным местных СМИ, заблокировал Белый дом.