Минская милиция и СК Белоруссии проводят проверку обстоятельств смерти Бондаренко

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Милиция проводит проверку обстоятельств инцидента в одном из дворов на улице Червякова в Минске, участником которого был Роман Бондаренко, а Следственный комитет Белоруссии - его смерти. Об этом в четверг сообщила ТАСС официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Милиция проводит проверку по факту инцидента, а Следственный комитет - обстоятельства произошедшего по факту смерти Бондаренко", - сказала она. По ее словам, официальная информация об их работе позже будет озвучена.

Днем на официальном сайте ГУВД появилась информация, что 11 ноября около 22:30 в милицию поступило сообщение о драке в одном из дворов на улице Червякова. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, обнаружили избитым 31-летнего Бондаренко. Ему вызвали скорую помощь и госпитализировали. Предварительно известно, что конфликт произошел "из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе".

По данным белорусского портала tut.by, который ссылается на родственников умершего, Бондаренко минувшей ночью доставили в Больницу скорой медицинской помощи из Центрального РУВД, куда он попал после инцидента во дворе. В лечебное учреждение он поступил с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. Ему провели операцию, однако позже он умер, не приходя в сознание.

Накануне вечером, по данным портала, во двор, где находится известная среди участников протеста "Площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и стали снимать бело-красно-белые ленты. Как сообщали очевидцы, между ними и Бондаренко завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что "травмы получил во время драки".