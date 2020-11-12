Экс-чиновники призвали допустить переходную команду Байдена к секретной информации

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Члены переходной команды Джозефа Байдена, объявившего о своей победе на президентских выборах, должны быть допущены к секретной информации и к ресурсам, необходимым для передачи власти новой администрации. Как сообщила в четверг телекомпания CNN , с таким призывом к Управлению общих служб США обратились более 150 бывших чиновников, занимавших посты при президентах-демократах и президентах-республиканцах.

"В этот период неопределенности необходимо отложить в сторону политические разногласия, - говорится в письме, адресованном Эмили Мэрфи - главе ведомства, которое выполняет функции надзорного органа в американской администрации и должно объявить победителя на президентских выборах, после чего начинается переходной период. - Дальнейшая задержка с организацией доступа членов команды Байдена к ежедневным президентским брифингам и другой информации, касающейся национальной безопасности, а также к необходимым в переходной период средствам ставит под угрозу преемственность власти и готовность нашего национального руководства к действиям, что может иметь колоссальные последствия для нашей национальной безопасности".

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков.

6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.