Reuters: глава агентства по кибербезопасности США ожидает увольнения

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс ожидает, что в ближайшее время он будет уволен по указанию Белого дома. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По его данным, Кребс проинформировал об этом своих помощников. Официально о каких-либо кадровых перестановках пока не сообщалось.

Reuters утверждает, что ранее в Белом доме были недовольны содержанием сайта, который CISA запустило во время выборов для опровержения различной дезинформации, связанной с избирательным процессом. В частности, на этом портале говорилось, что утверждения о причастности Демократический партии США к массовым фальсификациям на выборах являются ложными. Белый дом якобы требовал удалить или изменить эти данные на сайте, однако сотрудники CISA отказались это сделать.

Тем временем, как сообщает Reuters, из ведомства уже уволился другой сотрудник высокого ранга Брайан Уэйр, являвшийся подчиненным Кребса и курировавший вопросы кибербезопасности. Агентство утверждает со ссылкой на источники, что отставки Уэйра потребовали в Белом доме.