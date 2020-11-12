Парламент Сербии принял закон о штрафах за нарушение эпидемиологических мер

Датские норки спасены, каникул в Москве не будет. Главное о коронавирусе за 12 ноября

"Констатирую, что Народная скупщина приняла закон "О защите населения от заразных болезней" большинством голосов. За проголосовали 189 депутатов, против - один. Закон вступает в силу в день публикации в Служебном вестнике в связи с особыми и оправданными причинами", - заявил спикер парламента Ивица Дачич.

Согласно новому закону, для физических лиц предусмотрен штраф в размере 5 тыс. динаров (€42) за несоблюдение мер личной защиты от инфекции. 30 тыс. динаров (€254) заплатят лица, ответственные за обеспечение соблюдения мер личной защиты. Юридические лица будут обязаны выплатить штраф в размере 300 тыс. динаров (€2 540) за необеспечение соблюдения мер личной защиты, по этой же статье предприниматели заплатят штраф в 150 тыс. динаров (€1 270). Закон вводит в правовое поле новые юридические категории: коронавирус, контакт (лицо, обязанное выполнять предписания врача), домашняя изоляция, самоизоляция, карантин, перевозка, изоляция, медицинское наблюдение, личная защита и другие.

Слежение за соблюдением мер и взыскание штрафов возложено на коммунальную милицию, включая право закрыть объект-нарушитель на 72 часа.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки составило 3 341, число летальных исходов возросло до 955. Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 73 765, за минувшие сутки от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 19 пациентов. Тестирование на наличие коронавируса за прошедшие 24 часа прошли 13 008 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 151 пациент. Наиболее сложная обстановка сложилась в Белграде. По данным медиков, утром в четверг в столице Сербии закончились места в больницах для пациентов с коронавирусом.