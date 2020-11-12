AP: вице-губернатор Джорджии, отвечающий за пересчет бюллетеней, уйдет на самоизоляцию

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-губернатор штата Джорджия республиканец Брэд Раффенспергер, курирующий процесс подсчета бюллетеней, поданных 3 ноября на всеобщих выборах, намерен сдать тест на коронавирус и в качестве меры предосторожности уйти на самоизоляюцию после того, как коронавирус был обнаружен у его супруги. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press со ссылкой на его заместителя Джордану Фуш.

По ее словам, в случае, если у вице-губернатора будет диагностирован коронавирус, то и она, и другие сотрудники, находившиеся с ним в контакте, сдадут тест и уйдут на карантин.

По неофициальным данным, Байден лидирует в штате Джорджия, набирая 49,52% голосов, а Трамп отстает с 49,24%. В минувшую среду Раффенспергер подтвердил, что власти штата проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах.

Как сообщило агентство, пересчет бюллетеней должен начаться с 09:00 (17:00 мск) в пятницу и завершиться к вечеру среды.