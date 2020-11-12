Боррель подчеркнул важность защиты культурного наследия в Карабахе

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана, в ходе которых подчеркнул важность защиты культурного наследия в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Верховный представитель подчеркнул в разговорах с обоими министрами важность построения мира и примирения и в этой связи соблюдения принципов международного гуманитарного права и защиты культурного наследия, его ценности и значение для местных общин", - отмечается в нем.

В документе говорится, что в обоих разговорах Боррель "выразил надежду на то, что прекращение боевых действий позволит предпринять усилия по прочному мирному урегулированию конфликта и предотвратит дальнейшие человеческие страдания". "Он подчеркнул, что ЕС готов оказать дальнейшую гуманитарную помощь для удовлетворения потребностей гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта, и уже выделил почти €1 млн на чрезвычайную помощь", - сообщается в нем.

Боррель также "подчеркнул приверженность ЕС продолжению поддержки созданного сопредседателями Минской группы ОБСЕ формата". "Он вновь заявил, что Евросоюз, в том числе через специального представителя ЕС по Южному Кавказу и делегации ЕС, и он лично готовы внести свой вклад в эти усилия и в осуществление соглашений, ведущих к устойчивому миру и процветающему развитию всего Южнокавказского региона", - говорится в документе.