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Суд США отклонил иск штаба Трампа к CNN за статью о вмешательстве России

Судья отклонил иск на основании того, что сторона истца не предоставила доказательств "злонамеренного" характера публикации

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Суд США в четверг принял решение отклонить иск о клевете предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа к телеканалу CNN за статью о российском вмешательстве в выборы. Соответствующий вердикт вынес окружной судья Джорджии Майкл Браун.

Материал телекомпании 2019 года касался того, что кампания Трампа якобы была открыта к российскому вмешательству на выборах 2020 года. Судья отклонил иск на основании того, что сторона истца не предоставила доказательств "злонамеренного" характера публикации.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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