В Алжире более 66% проголосовавших граждан поддержали поправки в конституцию

РАБАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Поправки в конституцию Алжира на общенациональном референдуме, который состоялся 1 ноября, поддержали 66,8% проголосовавших граждан. Об этом говорится в коммюнике Конституционного совета (КС) страны, обнародовавшего в четверг вечером официальные и окончательные результаты.

Как сообщил председатель КС Камель Фенниш, всего принять участие в референдуме имели право свыше 24,4 млн алжирцев, включая диаспору за рубежом. Всего им воспользовались более 5,6 млн граждан. Поправки поддержали 3 356 091, или 66,8% проголосовавших алжирцев. Против высказались 1 668 148, или 33,2% проголосовавших алжирцев.

Явка в день референдума составила 23,84%, указал Фенниш. При этом недействительными признаны 637 308 бюллетеней.

Как заявил на минувшей неделе председатель Независимого национального избирательного органа (ННИО) Мухаммед Шарфи, зафиксированная явка "не представляет собой проблему ни в юридическом, ни в конституционном плане". "В алжирском законодательстве не существует порога явки, который бы подтверждал или отменял результаты голосования", - сказал он.

"Ответ на требования участников массовых протестов"

Представленный проект поправок был выработан группой экспертов в области конституционного права на основе более чем 5 тыс. предложений, внесенных представителями политических сил, гражданского общества, профсоюзов и студенческих движений. 6 сентября поправки к конституции одобрило правительство Алжира, после чего 10 и 12 сентября то же самое сделали депутаты нижней (Национального народного собрания) и верхней (Совета нации) палат парламента.

По словам президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, пакет конституционных поправок "соответствует требованиям построения современного государства и отвечает запросам" народного протестного движения "Хирак". Важнейшие изменения в основном законе касаются возможности продления президентского мандата только один раз, сокращения полномочий главы государства во избежание авторитарных перегибов, а также обеспечения разделения и баланса властных полномочий.

Кроме того, поправки призваны закрепить основные права и общественные свободы, гарантировать независимость правосудия, усилить механизмы предотвращения коррупции и борьбы с ней. Как пообещал Теббун, вслед за референдумом последует "пересмотр избирательного кодекса, чтобы обеспечить законность выборов для защиты народной воли и поощрения появления на политической сцене нового поколения избираемых должностных лиц".

По мнению инициаторов внесения поправок, новая конституция Алжира "ответит на требования участников массовых протестных акций", которые начались 22 февраля 2019 года. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того, как 2 апреля 2019 года он сложил полномочия, они стали требовать немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку. По мнению протестовавших, только коренное изменение системы власти даст возможность поменять политический и социально-экономический курс и вывести Алжир из затяжного кризиса.