Чили открывает границы для туристов с 23 ноября

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноября. /ТАСС/. Чилийское правительство приняло решение снять запрет на въезд иностранцев с 23 ноября. Соответствующий указ опубликован в четверг в правительственном бюллетене.

"С 00:00 23 ноября 2020 года аэропорт имени Артуро Мерино Бенитеса (международный аэропорт чилийской столицы - прим. ТАСС) получает разрешение принимать иностранцев, въезжающих в Чили", - говорится в документе. Остальные аэропорты и наземные пограничные пункты останутся закрыты для въезда иностранцев.

Ранее Минздрав Чили сообщил, что власти подготовили протокол для открытия границ для граждан других стран. Путешественники будут освобождены от необходимости соблюдать карантин, но должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до въезда в страну. Кроме того, туристы должны будут установить мобильное приложение для отслеживания их передвижения по стране. В нем они также должны отмечать наличие или отсутствие симптомов болезни.

Власти Чили сообщили о первом случае инфицирования коронавирусом 3 марта. С тех пор число заразившихся в стране превысило 526 тыс., умерли свыше 14,6 тыс. человек. Пик заболеваемости, когда ежедневно регистрировали в среднем более 4 тыс. заражений, пришелся на май и июнь.

С 18 марта правительство страны закрыло границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения инфекции. В ряде городов Чили действует карантин, в остальных населенных пунктах введены более мягкие ограничения.