Эксперт: США сталкиваются с вызовами в создании нового поколения подводных ракетоносцев

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) США сталкиваются с определенными вызовами при создании нового класса американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) Columbia, однако реализация данной программы в целом идет по плану. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, вице-адмирал Уильям Галинис, курирующий в ВМС США программы строительства всех надводных и подводных систем.

"Программа идет по плану", - сказал сначала американский военачальник. Однако затем он, не вдаваясь в детали, признал наличие некоторых сложностей. "Мы немного видим некоторые своего рода вызовы по мере продвижения через окончательные этапы проектирования [этих подводных ракетоносцев] и перехода к [их] строительству", - отметил Галинис. "Считаю, что две участвующие [в реализации проекта] верфи - General Dynamics и Newport News - работают достаточно хорошо с аппаратом программы, чтобы все шло по плану", - добавил вице-адмирал.

Его предшественник вице-адмирал Томас Мур заверял в феврале минувшего года на встрече с прессой, участие в которой принимал и корреспондент ТАСС, что создание ПЛАРБ Columbia идет по графику. При этом он уточнял, что подрядчики в лице компании Electric Boat - "дочки" корпорации General Dynamics - и ее субподрядчика, действительно столкнулись со сложностями при сварке пусковых шахт, как сообщалось ранее. Однако из высказываний Мура следовало, что данная проблема была решена.

Контракт в размере $5 млрд на разработку ПЛАРБ Columbia, идущих на смену классу Ohio, был подписан 21 сентября 2018 года с Electric Boat. Он предусматривает комплексную разработку ПЛАРБ и технологических процессов, охватывая все работы по проектированию, завершению этого этапа, разработке компонентов и технологий и созданию прототипа. 5 ноября 2020 года Министерство обороны США подписало с General Dynamics соглашение на сумму $9,47 млрд для постройки и испытаний головной и первой серийной ПЛАРБ Columbia.

Пентагон рассчитывает приобрести 12 ПЛАРБ этого типа. Они будут иметь 16 ракетных шахт (на подводных лодках класса Ohio - 24), что уменьшит расчетную среднюю стоимость закупки. Согласно подсчетам ВМС США, общая стоимость приобретения 12 новых ПЛАРБ составит 109,8 млрд долларов. В боевой состав ВМС их намечается ввести в 2031 году.