Госдепартамент осудил отстранение оппозиционных депутатов в Гонконге

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов выступили с осуждением решения о дисквалификации четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом США в четверг письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Ущемление Пекином свобод Гонконга продолжается. США решительно осуждают "патриотическую" резолюцию, принятую Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР - прим. ТАСС) 11 ноября, из-за которой были дисквалифицированы четыре члена Законодательного совета Гонконга за осуществление своих полномочий в качестве законодателей", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули готовность американских властей отстаивать интересы жителей Гонконга. "Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы отстаивать права и свободы народа Гонконга и заявлять о вопиющем невыполнении Пекином своих обязательств", - отмечается в заявлении. Госдепартамент также заверил, что США намерены привлекать к ответственности людей, "виновных в таких действиях и политике, которые подрывают автономию и свободы Гонконга".

В среду власти Гонконга, являющегося специальным административным районом Китая, отстранили от своих обязанностей четырех оппозиционных законодателей сразу же после принятия в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей новой резолюции, которая закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Документ дает право мгновенно дисквалифицировать не соответствующих этому критерию депутатов без судебного решения.

30 июня парламент КНР принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. По заверениям властей в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Ряд государств, включая США, подвергли критике действия властей Китая, утверждая, что принятие закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.