Суд в Пенсильвании запретил учитывать при подсчетах часть присланных по почте бюллетеней

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Суд Пенсильвании постановил, что часть избирательных бюллетеней, присланных по почте, не должна быть учтена при подсчетах голосов в этом американском штате. Об этом сообщило в четверг местное издание Pittsburgh Post-Gazette.

Соответствующий иск был подан избирательным штабом действующего президента США Дональда Трампа. Его представители добивались того, чтобы недействительными были признаны бюллетени, присланные по почте жителями штата, которые голосовали впервые и не успели прислать документы, удостоверяющие их личность, к 9 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Это дало ему 20 голосов выборщиков, которые были необходимы демократу, чтобы победить Трампа.

Как следует из постановления, секретарь штата Пенсильвания Кэти Буквар, отвечающая за организацию выборов в штате, ранее продлила с 9 до 12 ноября срок, в течение которого жителям штата, голосовавшим в первый раз, можно было представить удостоверяющие личность документы. Суд признал, что Буквар не имела на это права.

Согласно решению суда, бюллетени, о которых идет речь, учтены не будут. Они пока не были посчитаны. Как заявляли власти штата, речь идет о сравнительно небольшом числе голосов, они не смогут принципиальным образом сказаться на предварительных итогах голосования в Пенсильвании.

В штате, согласно оценкам телеканала CNN, обработали уже 99% бюллетеней. Байден получил 49,8% голосов избирателей, а Трамп - 49,0%. В поддержку демократа подали примерно на 54 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.