Зеленский в видеообращениях начнет рассказывать украинцам новости

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский начнет рассказывать украинцам новости о ключевых событиях. При этом глава государства определил новый формат как неподверженный манипуляциям и лжи.

"Хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят черное", - сказал Зеленский на видео, которое разместил в Telegram-канале.

Он отметил, что, в отличии от предшественников, не имеет собственного телеканала или иных СМИ. "Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, а главное без лжи", - подчеркнул глава государства.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в четверг сообщила, что Зеленский, у которого в начале недели выявили коронавирус, находится в больнице с легкими симптомами болезни.