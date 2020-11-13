CNN: республиканцы в Сенате вступились за главу ЦРУ, которой грозит отставка

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Несколько законодателей Республиканской партии в Конгрессе США пытаются предотвратить увольнение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел вслед за отставкой министра обороны Марка Эспера. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации и верхней палате Конгресса Соединенных Штатов.

По их данным, доверие между Белым домом и Хэспел "потеряно полностью". Как выразился источник в администрации, попытки директора ЦРУ с помощью сенаторов-республиканцев предотвратить ее увольнение "не помогли" и скорее возымели обратный эффект. Несколько должностных лиц в Белом доме предлагают Трампу сменить главу ЦРУ.

В публикации приводятся данные одного из сенаторов-республиканцев, вступившихся за Хэспел. Источник в частном порядке обратился в Белый дом с просьбой не отправлять в отставку главу ЦРУ. Сенатору дали понять, что пока оснований для беспокойства нет. Однако нет окончательной ясности относительно подлинных намерений президента США.

Трамп отправил в понедельник в отставку Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности руководителя Минобороны страны. Президент подвергал критике запрет министра обороны вывешивать на военных объектах флаги и знамена Конфедерации. Президент США неоднократно заявлял, что не одобряет эту меру, считая ее нарушением свободы слова и переписыванием истории.

Газета Politico в начале этого месяца предупреждала о планах Трампа в случае переизбрания президентом на второй срок произвести перестановки в администрации. Издание в числе кандидатов на увольнение называла Эспера, Хэспел, министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара и директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда.