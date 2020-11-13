Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали случаев запугивания избирателей во время выборов в США

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не зафиксировали случаев запугивания избирателей во время всеобщих выборов в США. Об этом сообщила в четверг глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек.

"К счастью, мы этого не видели. <...> Никакие заслуживающие доверия сообщения о запугивании [избирателей] до меня не доходили. Это очень хорошо", - сказала она на видеоконференции, организованной Джорджтаунским университетом.

"Были некоторые протесты около <...> центров подсчета [голосов], особенно в субботу. Большинство из них были мирными, за ними было даже забавно наблюдать. Там были люди с плакатами, <...> [на которых были призывы] прекратить подсчет [голосов], а другие говорили, [что] подсчет должен продолжаться. Были даже люди, которые меняли плакаты в зависимости от того, какие цифры вырисовывались", - добавила она, подчеркнув, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ также не зафиксировали каких-либо беспорядков.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

На прошлой неделе БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за процессом голосования в США выразило мнение, что выборы 3 ноября были конкурентными и хорошо организованными, но омрачены правовой неопределенностью и попытками подорвать общественное доверие.