Франция готова помочь в поиске долгосрочного решения конфликта в Карабахе

ТАСС, 13 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в четверг телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщили в Елисейском дворце, французский лидер в ходе беседы выразил готовность способствовать достижению долгосрочного и справедливого разрешения ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике для всех сторон в зоне конфликта.

"Президент выразил удовлетворение в связи с окончанием боевых действий, напомнил о своей дружбе с Арменией и ее народом, а также [заявил] о своей готовности найти справедливое, долгосрочное и приемлемое для всех сторон в Нагорном Карабахе политическое решение", - говорится в заявлении президентской администрации.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится российский миротворческий контингент. Всего планируется задействовать 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из России.