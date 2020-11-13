Помощник главы Госдепа в ходе поездки на Ближний Восток обсудит военное сотрудничество

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер 14-23 ноября посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн и Израиль для обсуждения сотрудничества в области безопасности и военной торговли. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В ОАЭ Купер 15-16 ноября рассмотрит "углубление партнерства в области безопасности и предложенных закупок передовых оборонительных средств для сдерживания Ирана". Повестка в Саудовской Аравии 17-18 ноября включает обсуждение торговли в сфере оборонных технологий.

Помощник госсекретаря в Бахрейне обменяется мнениями о нормализации отношений этой страны с Израилем и расширение партнерства в области морской безопасности. В Израиле Купер также обсудит реализацию так называемых Авраамовых соглашений между еврейским государством и рядом арабских стран.