CNN: в США ряд республиканцев призвали Трампа разрешить Байдену получать данные разведки

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Несколько влиятельных законодателей США из числа республиканцев рекомендовали американскому лидеру Дональду Трампу обеспечить предоставление демократу Джозефу Байдену информации, получаемой разведывательными службами страны. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По словам его источников, "все больше республиканцев призывают администрацию Трампа относиться к Байдену как к избранному президенту и начать проводить для него разведывательные брифинги".

Влиятельный сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который считается одним из ближайших соратников Трампа, входит в число тех, кто выступил в поддержку этого предложения. "Да, я думаю, ему следует [так поступить]", - отметил законодатель в интервью CNN, говоря о президенте США.

Сенатор сообщил, что пока не высказывал свое мнение по этому вопросу в контактах с представителями Белого дома. Он выразил надежду на то, что для Байдена вскоре начнут проводить соответствующие брифинги. С Грэмом согласился сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман. "Я думаю, что это не повредит", - приводит телеканал его слова. Как отмечается в материале, такого же мнения придерживается сенатор Чак Грассли (от штата Айова), а также некоторые другие республиканцы.

Ранее на этой неделе аппарат директора Национальной разведки США распространил заявление, в котором отмечалось, что указанные брифинги для Байдена начнут проводить после того, как его признает избранным президентом федеральное Управление по оказанию услуг общего профиля. Это независимое ведомство является фактически административно-хозяйственным отделом правительства США, в его ведении находится в первую очередь государственная недвижимая собственность и автомобильный парк.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.