МВБ США отмечает отсутствие данных об утере каких-либо голосов на выборах

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президентские выборы 3 ноября стали самыми безопасными в американской истории, нет свидетельств о потере или изменении каких-либо бюллетеней. Об этом говорится в совместном заявлении участников координационного правительственного совета по инфраструктуре выборов (GCC), размещенном в четверг Агентством по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США. Помощник главы агентства Боб Коласки входит в исполнительный комитет данного совета.

"Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории. Прямо сейчас по всей стране представители властей, отвечающие за выборы, проверяют и перепроверяют весь избирательный процесс до подведения итогов, - говорится в тексте. - Если в штатах имеются близкие результаты (небольшая разница в голосах между кандидатами - прим. ТАСС), бюллетени будут пересчитаны. Все штаты с подобными результатами имеют бумажные свидетельства каждого голосования, что позволяет при необходимости пересчитать каждую бюллетень".

"Данный процесс позволяет выявлять и исправлять любые ошибки. Нет никаких свидетельств того, чтобы какая-либо система удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была взломана", - отмечается в заявлении. По словам представителей совета, соответствующее оборудование было проверено и сертифицировано. "Хотя мы знаем о том, что существует много безосновательных утверждений и возможностей для дезинформации, мы можем вас заверить, что полностью убеждены в безопасности и честности выборов", - говорится в тексте.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.