NYT: ВС США летом не предупредили рыболовные суда об учениях ВМФ РФ в Беринговом море

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил США не предупредило капитанов рыболовных судов или Береговую охрану страны об учениях Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в Беринговом море летом этого года. Об этом утверждает в четверг газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, капитаны нескольких рыболовных судов в Беринговом море в августе текущего года получили на английском и русском языках предупреждение о необходимости покинуть район промысла от российских военных, находившихся в том же районе.

В предупреждении якобы указывалось, что российские военные планируют провести испытательные ракетные запуски. Руководство Береговой охраны США в ответ на соответствующий запрос капитанов американских судов уточнило, что они несут личную ответственность за обеспечение безопасности своей команды. В связи с этим ими было принято решение выполнить требование российских военных.

Как сообщало ранее агентство Associated Press, береговая охрана в связи с этим инцидентом связалась с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получила подтверждение, что боевые корабли ВМФ РФ участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам. При этом, как указывает в четверг The New York Times, американское военное командование не довело заранее информацию об учениях до береговой охраны или капитанов рыболовных кораблей, ведущих промысел в Беринговом море.

Пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила 1 сентября о завершении крупномасштабных учений "Океанский щит - 2020". В маневрах были задействованы 30 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 самолетов и вертолетов, более 3 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники. Согласно заявлению пресс-службы ТОФ, активная часть учений проходила с 24 по 31 августа в акватории Берингова моря, в Анадырском заливе, на Чукотском полуострове и на Камчатке. В этот период было выполнено более 50 боевых упражнений, в том числе совместная стрельба крылатыми ракетами по морской цели.