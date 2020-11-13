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Две заминированные лодки хуситов уничтожены возле плавучей платформы в Саудовской Аравии

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 13 ноября. Саудовская Аравия сообщила об уничтожении возле плавучей платформы распределения нефтепродуктов двух начиненных взрывчаткой лодок, запущенных из Йемена мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом со ссылкой на источники в министерстве энергетики королевства в четверг информировало Саудовское агентство печати (SPA).

По его сведениям, в результате инцидента неподалеку от расположенной у берегов провинции Джизан плавучей станции вспыхнул пожар, по предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание удалось ликвидировать. Как заявили в ведомстве, заминированные лодки управлялись дистанционно.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.

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ЙеменСаудовская Аравия
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