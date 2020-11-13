В США заявили, что план Байдена по борьбе с пандемией схож с решениями Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Меры по борьбе с пандемией коронавируса, предлагаемые демократом Джозефом Байденом, мало отличаются от тех, которые уже принимает действующая администрация Дональда Трампа. Такое мнение выразил в четверг в эфире телеканала CNN министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Ему был задан вопрос о том, почему ключевые сотрудники, координирующие в США борьбу с распространением вируса, еще не установили контакты с окружением демократа, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на выборах президента. "Американцам важно знать, что план [бывшего] вице-президента Байдена по борьбе с коронавирусом страшно напоминает наш план, тот, который мы осуществляли ранее и осуществляем сейчас. Они сказали, что нужны средства индивидуальной защиты, мы их производили", - отметил Азар.

"Они сказали, что нам нужны тесты. Мы только в ноябре предоставили свыше 120 млн тестов, 70 млн из них позволяют быстро узнать результат. Они сказали, что нужно вкладывать средства в разработку вакцин и терапевтических средств, мы потратили на это миллиарды [долларов], мы обеспечили предоставление американцам вакцин и терапевтических средств", - подчеркнул министр.

"Разумеется, если будет передача власти [новой администрации], мы сделаем все, чтобы она проходила профессионально, в атмосфере сотрудничества", - добавил Азар.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.