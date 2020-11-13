Руководство Twitter выявило около 300 тыс. сообщений с дезинформацией о выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Руководство американской социальной сети Twitter снабдило более 300 тыс. публикаций о выборах в США пометками относительно возможного содержания в них дезинформации. Соответствующее заявление опубликовано в четверг службой безопасности Twitter.

"Примерно 300 тыс. твитов были снабжены пометками <...> за содержание в них спорных и предположительно дезинформирующих данных", - говорится в заявлении руководства соцсети. По его данным, речь идет о публикациях, размещенных на платформе Twitter в период с 27 октября по 11 ноября текущего года. В общей сложности теми или иными пометками были снабжены около 0,2% от общего количества твитов, посвященных выборам.

Почти 500 из 300 тыс. помеченных твитов сопровождались разъясняющими сообщениями от руководства Twitter. Вместе с тем службы безопасности соцсети ограничивали возможность "ретвитить" и комментировать эти публикации.

В сентябре компании Facebook и Twitter договорились бороться с возможными попытками влияния на выборный процесс в США на платформах одноименных социальных сетей. Речь шла о пресечении попыток использования этих платформ для размещения информации о выборах от неподтвержденных источников, а также совершения кибератак на предвыборные штабы и другие структуры, связанные избирательным процессом.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.