Би-би-си: главный советник британского премьера может уйти в отставку к концу года

ТАСС, 13 ноября. Главный советник главы британского правительства Доминик Каммингс может покинуть свою должность до 25 декабря, сообщила в пятницу телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По сведениям высокопоставленного источника в правительстве, Каммингс "покинет правительство" к Рождеству. Информации о причинах и обстоятельствах возможной отставки советника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Би-би-си не приводит.

Каммингс является одной из самых демонизируемых фигур в современной британской политике. Его называют серым кардиналом в правительстве Джонсона и "архитектором Brexit", приписывают ему радикальные политические взгляды, очень сильное влияние на премьера и даже якобы "подозрительные" связи в России, где Каммингс несколько лет работал.

Именно он руководил агитационной кампанией за осуществление Brexit перед состоявшимся в 2016 году референдумом о выходе Великобритании из ЕС. Кроме того, именно Каммингс был одним из самых ярых сторонников введения общенационального карантина.