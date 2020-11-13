{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

CNN: Байден победил в колеблющемся штате Аризона

По оценкам телекомпании, после обработки 99% бюллетеней демократ набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп - 49,1% голосов
Джозеф Байден AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Джозеф Байден
© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден одержал на президентских выборах в США победу в колеблющемся штате Аризона (11 голосов выборщиков). С таким прогнозом выступила в четверг вечером телекомпания CNN.

Согласно ее оценкам, по итогам обработки 99% бюллетеней Байден набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп - 49,1% голосов. Разница между двумя кандидатами составляет свыше 11 тыс. голосов. Ранее агентство Associated Press и телеканал Fox News представили прогнозы, согласно которым в Аризоне Байден одержал победу над Трампом. Многие другие авторитетные СМИ считали, что итоги голосования в этом штате не столь однозначны, хотя признавали, что Байден лидирует.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Выборы президента США - 2020
WP: Байден может назначить Хиллари Клинтон на пост посла в ООН
По данным издания, Джозеф Байден таким образом подчеркнет важность этой должности в администрации
Читать полностью