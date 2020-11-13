CNN: Байден победил в колеблющемся штате Аризона

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден одержал на президентских выборах в США победу в колеблющемся штате Аризона (11 голосов выборщиков). С таким прогнозом выступила в четверг вечером телекомпания CNN.

Согласно ее оценкам, по итогам обработки 99% бюллетеней Байден набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп - 49,1% голосов. Разница между двумя кандидатами составляет свыше 11 тыс. голосов. Ранее агентство Associated Press и телеканал Fox News представили прогнозы, согласно которым в Аризоне Байден одержал победу над Трампом. Многие другие авторитетные СМИ считали, что итоги голосования в этом штате не столь однозначны, хотя признавали, что Байден лидирует.