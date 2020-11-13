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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Помощник Алиева считает неуместным заявление своего посла в РФ об инциденте с вертолетом

Ранее Полад Бюльбюль оглы прокомментировал этот инцидент словами "на войне как на войне, всякое может быть"
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку находят неуместным заявление своего посла в Москве Полада Бюльбюль оглы об инциденте со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24. Об этом в пятницу сообщило агентство АзерТАдж.

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По данным АзерТАдж, Гаджиев сообщил агентству, что Баку считает "неуместным" комментарий представителя посольства, и добавил, что подобный инцидент не может испортить отношений между Россией и Азербайджаном.

"Кроме того, высказывания посла Азербайджана в России о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, без осознания сути вопроса, неприемлемы. Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике", - приводит слова Гаджиева агентство АзерТАдж.

В ходе онлайн-брифинга в четверг Полад Бюльбюль оглы, комментируя указанный инцидент, выступил со словами "на войне как на войне, всякое может быть". Как заявил в связи с этим МИД РФ, в ведомстве исходят из того, что азербайджанская сторона "более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом". Министерство также отметило, что ожидает скорейшей реализации заверений президента Ильхама Алиева о расследовании произошедшего.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.

Теги
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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