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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Иран отказал Украине в допросе подозреваемых по делу сбитого Boeing

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что от того, "насколько иранская сторона захочет сотрудничать с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии", зависит размер компенсации

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Иран не допустил следователей Украины к допросу подозреваемых по делу сбитого украинского Boeing 737. Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире канала "Украина 24".

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"Наши органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют расследование в соответствующем уголовном производстве, и нам очень важно знать и понимать все обстоятельства трагедии. Однако иранская сторона просто не допустила украинских следователей к допросу подозреваемых в катастрофе самолета", - сказал Енин.

По его словам, от того, "насколько иранская сторона захочет сотрудничать с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии", зависит размер компенсации, которую выплатит Иран.

Ранее глава Центральной страховой организации Ирана Голямреза Солеймани заявил, что страна будет выплачивать компенсацию только семьям погибших в авиакатастрофе, а убыток за сам самолет должны возместить страховые компании.

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система противовоздушной обороны приняла Boeing 737 за крылатую ракету.

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