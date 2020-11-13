Лидера армянской оппозиции Царукяна освободили из заключения

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян был освобожден из заключения после того, как суд общей юрисдикции Еревана в ночь на пятницу признал его арест неправомерным. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Царукяна Ерем Саркисян.

"Царукяна освободили, суд признал решение о его аресте неправомерным", - написал он.

В четверг Специальная следственная служба Армении приняла решение заключить под предварительный арест десять оппозиционных политиков, в том числе Царукяна, а также главу "Родины", экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, и представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна по обвинению в организации незаконного собрания.

В Армении с 10 ноября проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению оппозиционных политиков, "подписал капитуляцию и сдал Карабах азербайджанцам".

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.