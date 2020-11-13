Додон сожалеет, что назначил в 2019 году Санду премьером Молдавии

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон сожалеет, что в 2019 году подписал указ о назначении премьер-министром лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду, которая является его соперницей в предстоящем в воскресенье втором туре выборов главы государства.

"Мне жаль, что позволил Санду стать премьер-министром, подписав указ о ее назначении. Она доказала, что ничего не может сделать для страны. Сейчас она хочет стать президентом, потому что там не будет ответственности", - сказал молдавский лидер в телеобращении, размещенном в пятницу в социальных сетях.

Санду стала руководителем правительства в июне прошлого года, когда возглавляемый ею политический блок Acum ("Сейчас") и поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова объединилась против захватившего власть в стране олигарха Владимира Плахотнюка. Премьер пообещала победить коррупцию, проводить политику евроинтеграции и поддерживать конструктивные отношения с Россией, однако с визитом в Москву так и не поехала. В ноябре того же года парламент вынес ей вотум недоверия.

По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе первого тура, который прошел 1 ноября, ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей. Второй тур, который определит победителя, состоится 15 ноября. В нем примут участие лидеры первого тура - Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов.