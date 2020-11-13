Китай поздравил Байдена и заявил, что уважает выбор народа США

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, однако учитывает тот факт, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.