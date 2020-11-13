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Выборы президента США - 2020
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Китай поздравил Байдена и заявил, что уважает выбор народа США

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, однако учитывает тот факт, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу [Камалу] Харрис", - сказал он. "Мы понимаем, что результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами Соединенных Штатов", - указал дипломат.

Теги
КитайБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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