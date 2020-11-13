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Глава МВД Франции удовлетворен итогами переговоров в России и странах Средиземноморья

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен удовлетворен итогами переговоров, которые он провел в последние дни с коллегами из РФ и стран Средиземноморья. Об этом он заявил в пятницу в эфире радиостанции Franceinfo.

"Прежде всего я благодарен за оказанный мне прием. В преддверии моих встреч президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и тунисским лидером Каисом Саидом", - сказал Дарманен. "У меня было поручение президента сообщить моим коллегам, что лица, у которых нет больше оснований находиться во Франции, должны вернуться на родину", - отметил он.

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