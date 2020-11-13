Полиция Молдавии предупредила о жестком реагировании на нарушения на выборах президента

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Полиция Молдавии предупредила оппозицию, что будет жестко реагировать на нарушения в ходе второго тура выборов президента 15 ноября. Об этом в ходе брифинга в пятницу сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан, комментируя действия оппозиции по блокированию доступа на избирательные участки для жителей непризнанного Приднестровья во время первого тура.
"Статус наблюдателя не подразумевает право на блокирование дорог, проверку документов и следственные мероприятия. <…> Мы задокументировали все нарушения. Каждый понесет индивидуальную ответственность. Эти дела не будут рассматриваться как коллективные действия", - предупредил представитель полиции.
"Мы были свидетелями 1 ноября, когда гражданские лица, наблюдатели, представители органов власти своими действиями превысили полномочия. Они блокировали дороги, останавливали людей для проверки документов, проникали в автомобили, требовали предоставить результаты тестов на ковид", - отметил Максиан.
По его словам, в ходе голосования в первом туре полицией было зарегистрировано 35 случаев блокирования дорог к участкам на правом берегу Днестра, которые были открыты для молдаван из непризнанного Приднестровья. Особенно серьезной была ситуация в селе Варница, где большую часть дня голосования дороги блокировала группа участников приднестровского конфликта, которую возглавил депутат парламента, перегородивший въезд в населенный пункт своим автомобилем. Под предлогом того, что якобы проводился организованный подвоз избирателей, они останавливали транспорт, включая рейсовые автобусы. После чего избирателям приходилось пешком идти к участкам несколько километров или возвращаться домой.
По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе первого тура 1 ноября ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому для определения победителя понадобится второй тур 15 ноября. В нем примут участие руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и действующий президент Игорь Додон, получивший 439 тыс. голосов.