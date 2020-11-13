Полиция Молдавии предупредила о жестком реагировании на нарушения на выборах президента

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Полиция Молдавии предупредила оппозицию, что будет жестко реагировать на нарушения в ходе второго тура выборов президента 15 ноября. Об этом в ходе брифинга в пятницу сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан, комментируя действия оппозиции по блокированию доступа на избирательные участки для жителей непризнанного Приднестровья во время первого тура.

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"Статус наблюдателя не подразумевает право на блокирование дорог, проверку документов и следственные мероприятия. <…> Мы задокументировали все нарушения. Каждый понесет индивидуальную ответственность. Эти дела не будут рассматриваться как коллективные действия", - предупредил представитель полиции.

"Мы были свидетелями 1 ноября, когда гражданские лица, наблюдатели, представители органов власти своими действиями превысили полномочия. Они блокировали дороги, останавливали людей для проверки документов, проникали в автомобили, требовали предоставить результаты тестов на ковид", - отметил Максиан.

По его словам, в ходе голосования в первом туре полицией было зарегистрировано 35 случаев блокирования дорог к участкам на правом берегу Днестра, которые были открыты для молдаван из непризнанного Приднестровья. Особенно серьезной была ситуация в селе Варница, где большую часть дня голосования дороги блокировала группа участников приднестровского конфликта, которую возглавил депутат парламента, перегородивший въезд в населенный пункт своим автомобилем. Под предлогом того, что якобы проводился организованный подвоз избирателей, они останавливали транспорт, включая рейсовые автобусы. После чего избирателям приходилось пешком идти к участкам несколько километров или возвращаться домой.

По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе первого тура 1 ноября ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому для определения победителя понадобится второй тур 15 ноября. В нем примут участие руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и действующий президент Игорь Додон, получивший 439 тыс. голосов.