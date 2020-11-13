Пекин осудил указ Трампа о запрете инвестиций в китайские компании, связанные с ВС КНР

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китай призывает США перестать оказывать давление на компании КНР и будет решительно отстаивать законные права и интересы своих предприятий. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу прокомментировал подписание действующим президентом США Дональдом Трампом указа о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами Китая.

"Мы призываем США прекратить неправильные действия, прекратить давление на китайские компании под предлогом национальной безопасности. Мы будем решительно отстаивать законные права и интересы китайских компаний", - сказал он на брифинге.

По словам дипломата, правительство США "злоупотребляет властью для оказания давления на китайские компании, что серьезно нарушает принципы рыночной конкуренции и правила международной торговли, серьезно подрывает деловое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами". Ван Вэньбинь также отметил, что "это не только подрывает законные права и интересы китайских компаний, но и законные интересы иностранных инвесторов, в том числе из США".

В четверг Трамп подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Согласно указу, с 11 января 2021 года американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами таких компаний.

Как поясняется в документе, речь, в частности, идет о фирмах, которые Пентагон в этом году внес в список организаций, связанных с китайской военной отраслью. Всего в нем числится 31 предприятие, в том числе Huawei. Перечень был составлен в соответствии с требованием закона, принятого в США в 1999 году. Само попадание в список не влечет за собой автоматическое введение санкций, однако, согласно упомянутому закону, американский президент может ввести рестрикции в отношении компаний, присутствующих в нем.